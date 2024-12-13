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16:26, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе предрекли ВСУ крупнейшую потерю

Reuters: потеря Красноармейска станет одной из крупнейших для ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Красноармейска (украинское название — Покровск) может повлиять на ход росийско-украинского конфликта. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

«Если Покровск, важный логистический украинский центр, будет взят, то это станет одной из крупнейших потерь для Украины за последние месяцы», — предрекло западное СМИ. Уточняется, что в городе находится шахта, которая является единственным поставщиком коксующего угля.

Reuters подчеркивает, что в случае, если украинским войскам будет перекрыт доступ к дорогам в этом районе, ВСУ будет труднее удерживать участки территории по обе стороны от Красноармейска. Это, по данным агентства, может позволить российским войскам объединить и продвинуть линию фронта.

Ранее американское издание The New York Times рассказало о самых крупных успехах Российской армии за время проведения спецоперации на Украине. По данным газеты, их Россия добилась в октябре 2024 года.

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