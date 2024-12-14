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08:15, 14 декабря 2024Бывший СССР

Полицию стянули к парламенту Грузии

Силы полиции стянули к зданию парламента Грузии накануне президентских выборов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Большие силы полиции стянули к парламенту Грузии, где в субботу, 14 декабря, состоятся президентские выборы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что накануне голосования полиция перекрыла переулки возле парламента, а также взяла под контроль входы в здание.

В Тбилиси уже 16 дней проходят протесты. Участники акций требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных участников акции. Протесты в Грузии начались после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

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