Полицию стянули к парламенту Грузии

Силы полиции стянули к зданию парламента Грузии накануне президентских выборов

Большие силы полиции стянули к парламенту Грузии, где в субботу, 14 декабря, состоятся президентские выборы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что накануне голосования полиция перекрыла переулки возле парламента, а также взяла под контроль входы в здание.

В Тбилиси уже 16 дней проходят протесты. Участники акций требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных участников акции. Протесты в Грузии начались после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.