Потанин назвал одну ужасную ситуацию в бизнесе

Бизнесмен Потанин: ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем потребляет

Глава «Норникеля», бизнесмен Владимир Потанин назвал одну ужасную ситуацию при ведении бизнеса: когда предприятие производит меньше денег, чем потребляет. Об этом он заявил в интервью РБК.

Бизнесмен отметил, что «Норникель» никогда не окажется в такой ситуации.

«Мы до такой ситуации не дойдем. И в следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды», — заявил Потанин.

В том же интервью он заявил, что приток дешевых кредитов в экономику при дефиците рабочих рук спровоцирует большую инфляцию. Он уверен, что в условиях нехватки трудовых ресурсов, снижение ставки на кредитные ресурсы «ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы».