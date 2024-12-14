Протестующие собрались у парламента Грузии

Протестующие собираются у парламента Грузии, где пройдут выборы президента

В Тбилиси протестующие начали подходить к зданию парламента Грузии. Об этом пишет в своем Telegram-канале активист Николай Левшиц.

В то же время на боковых улицах от проспекта Руставели, на котором расположено здание законодательного органа, уже много сотрудников правоохранительных органов. Также, пишет блогер, на площадь Свободы прибыли водометы и спецназ.

В субботу, 14 декабря, в Грузии начались выборы президента страны. Впервые в истории страны главу государства определит Избирательная коллегия из 300 человек, а не народное голосование. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» является бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили.