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08:34, 14 декабря 2024Бывший СССР

Протестующие собрались у парламента Грузии

Протестующие собираются у парламента Грузии, где пройдут выборы президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Global Look Press

В Тбилиси протестующие начали подходить к зданию парламента Грузии. Об этом пишет в своем Telegram-канале активист Николай Левшиц.

В то же время на боковых улицах от проспекта Руставели, на котором расположено здание законодательного органа, уже много сотрудников правоохранительных органов. Также, пишет блогер, на площадь Свободы прибыли водометы и спецназ.

В субботу, 14 декабря, в Грузии начались выборы президента страны. Впервые в истории страны главу государства определит Избирательная коллегия из 300 человек, а не народное голосование. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» является бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили.

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