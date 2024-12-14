Путин заявил о росте экономики России вопреки санкциям

Президент Путин: экономика России растет несмотря на беспрецедентные санкции

Экономика России растет, несмотря на беспрецедентные санкции. О развитии страны вопреки ограничительным мерам на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» заявил глава государства Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Как подчеркнул российский лидер, подобных санкций не было во всей мировой истории. Внешние ограничения Путин назвал «грубым вмешательством и давлением со стороны правящих элит некоторых государств».

Также во время выступления президент сообщил, что Москва готова дать отпор противнику по всему фронту, имея в виду все сферы жизни от культуры и образования до экономики.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию с помощью санкций. По мнению Стармера, необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей путем увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления.