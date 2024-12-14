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15:16, 14 декабря 2024Россия

Путин заявил о готовности России дать отпор противникам

Президент России Путин: страна готова дать противникам отпор по всему фронту
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Россия может дать противникам отпор по всему фронту. О готовности противостоять противнику заявил глава государства Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, ни шантаж, ни попытки помешать России извне не принесут результата — страна «чувствует свою правоту и силу».

«Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни», — заявил Путин. К затронутым противостоянием сферам он отнес культуру, образование, мировоззрение и экономику.

В то же время британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас признавал, что Евросоюз находится в бедственном положении и не сможет дать достойный отпор в случае эскалации конфронтации с Россией.

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