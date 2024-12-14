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11:45, 14 декабря 2024Силовые структуры

Разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена задержали в Москве

В Москве задержали американского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали 74-летнего американского бизнесмена Брайана Букера Нельсона, разыскиваемого Интерполом, полицией США и Панамы. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, задержание произошло 12 декабря на Варшавском шоссе. Полицейские запросили данные об американце и выяснили, что тот находится в международном розыске, инициированном Интерполом Панамы.

Российские силовики уже известили коллег о задержании бизнесмена. Известно, что в России он находился легально, имея временную регистрацию.

Нельсон бежал из США в 2016 году, когда им заинтересовалась налоговая. Он управлял компанией по торговле какао и на протяжении нескольких лет скрывал часть доходов. Вскоре бизнесмена обвинили в подделке налоговых деклараций и утаивании информации о счетах в иностранных банках. Ему грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

В России Нельсон уже задерживался: в октябре 2019 года в Москве и апреле 2024 года в Санкт-Петербурге.

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