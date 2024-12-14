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12:22, 14 декабря 2024Культура

Рэпера Face объявили в розыск

Mash: рэпера Face объявили в розыск за долг в 125 тысяч рублей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российского рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) объявили в розыск судебные приставы за неуплату штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, долг Дремина достиг 125 тысяч рублей. В октябре 2023 года он был должен государству 30 тысяч рублей. С тех пор Кировский и Советский суды Уфы, откуда исполнитель родом, трижды штрафовали его за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Теперь Дремина разыскивают судебные приставы. Как пишет Mash, рэпер закрыл свое юрлицо в России еще в 2022 году. При этом отец исполнителя отказывается отвечать за его долги и утверждает, что тот «достаточно богат, чтобы выплатить штрафы».

Дремин был признан иноагентом в апреле 2022-го. В марте того же года он уехал из России.

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