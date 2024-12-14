Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:07, 14 декабря 2024Культура

Рома Зверь прокомментировал иск против российских чиновников после отмены концерта

Рома Зверь заявил, что подал иск в суд из-за неясности причины отмены концерта
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anton Velikzhanin / Globallookpress.com

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за неясности причины отмены концерта. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo

В распоряжение канала попало исковое заявление исполнителя о защите деловой репутации. Артист хочет признать незаконным отмену концерта группы, который должен был состояться в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери 13 ноября. «Мы подаем иск, потому что не понимаем причины отмены концерта. Благодарим за поддержку всех наших поклонников и прекрасных друзей», — прокомментировал для WarGonzo решение судиться с тверскими властями Билык.

Об отмене выступления музыканты «Зверей» сообщили в конце октября на своей странице соцсети «ВКонтакте». Причиной срыва выступления, по словам представителей коллектива, стала «неоднозначная позиция артиста».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии избрали нового президента

      Рома Зверь прокомментировал иск против российских чиновников после отмены концерта

      В Британии заявили о выгоде Зеленского от продолжения конфликта на Украине

      Путин заявил о спросе России на ветеранов СВО

      Российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

      Медведев заявил о желании противников России еще сильнее разжечь украинский конфликт

      Намерение Эрдогана присоединить города Сирии к Турции опровергли

      Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста

      Поджигатель здания администрации в российском регионе назвал себя жертвой мошенников

      Путин высказался о переменах в России за последние годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше