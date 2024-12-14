Рома Зверь прокомментировал иск против российских чиновников после отмены концерта

Рома Зверь заявил, что подал иск в суд из-за неясности причины отмены концерта

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за неясности причины отмены концерта. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo

В распоряжение канала попало исковое заявление исполнителя о защите деловой репутации. Артист хочет признать незаконным отмену концерта группы, который должен был состояться в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери 13 ноября. «Мы подаем иск, потому что не понимаем причины отмены концерта. Благодарим за поддержку всех наших поклонников и прекрасных друзей», — прокомментировал для WarGonzo решение судиться с тверскими властями Билык.

Об отмене выступления музыканты «Зверей» сообщили в конце октября на своей странице соцсети «ВКонтакте». Причиной срыва выступления, по словам представителей коллектива, стала «неоднозначная позиция артиста».

