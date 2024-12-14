Депутат Чепа: ВСУ не продержатся и до лета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся и до лета, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Возможный срок окончания конфликта он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее экс-заместитель главы Пентагона, ныне являющаяся старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства, Элейн Маккаскер выразила мнение, что без поддержки Киева со стороны США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года.

Депутат с прогнозом не согласился. По его словам, конфликт завершится значительно раньше.

«Мы видим, что предпринимают все новые и новые какие-то шаги, которые, по мнению НАТО, могут оттянуть завершение этого конфликта, но идут большие потери. Никакими деньгами, никакими поставками оружия невозможно восстановить людские потери. Мобилизация, которая была необходима для поддержания боеспособности Украины, провалилась, и сегодня все меньше и меньше остается специалистов в ВСУ, которые способны работать с новой техникой, которую поставляют», — пояснил парламентарий.

Ситуация там критическая, и только за счет этих поставок, поставок ракет, средств залпового огня, продолжается эта агония. Мы видим, что каждый день все больше и больше населенных пунктов берется под контроль, и, я думаю, что в лучшем случае, даже если поддержка будет продолжатся в какой-то мере, то ВСУ не продержатся и до лета Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера заявил о том, что военной помощи США, которая была выделена Украине в 2024 году, хватит еще лишь на полгода.

