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14:12, 13 декабря 2024Мир

На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

БНБ Польши: военной помощи США Украине хватит только на полгода
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Военной помощи США Украине, которая была ей выделена в 2024 году, хватит лишь еще на полгода. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера в эфире Polskie Radio.

«По моему мнению, то, что Украине хватит военной помощи США, выделенной в этом году, на весь следующий год — это слишком оптимистический прогноз. Я думаю, на самом деле этот срок составляет полгода на следующий год», — отметил он.

Севера также заявил, что в данный момент «абсолютно невозможно» возвращение Украиной занятых Российской армией территорий.

Ранее Севера сообщал, что отказ Польши направлять войска на Украину связан с опасением быть обвиненной в попытке разделить страну. Он подчеркивал, что на отказ Варшавы от размещения военных на украинской территории повлияли «исторические вопросы». В частности, Польша намерена опровергнуть обвинения в том, что она «готова и заинтересована в оккупации западной части Украины».

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