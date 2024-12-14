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02:55, 14 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках

Эксперт Храпунова: мошенники для получения данных отправляют сообщения о посылке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Злоумышленники для получения персональных данных отправляют жертвам сообщения о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке из СМС. Об этом рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, информирует РИА Новости.

В последнее время увеличились случаи обмана с использованием ссылок из поддельных сообщений от известных служб доставки, отметила она. Якобы жертве приходит сообщение о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать лишь по ссылке.

Как объяснила Храпунова, при переходе по ссылке жертва попадает на поддельный сайт известного сервиса доставки, который копирует оригинал. Далее у жертвы запрашиваются персональные данные и информация, касающаяся банковских карт.

Переход по ссылкам из сообщений от неизвестных пользователей крайне опасен, особенно если посылка не ожидается, отметила Храпунова. Любое поступление можно проверить через официальные сайты приложений, резюмировала она.

Ранее эксперты рассказали россиянам, что мошенники начали делать виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения. Так, новая схема с банковскими картами активно распространялась в ноябре и декабре.

До этого эксперты рассказали, что чаще всего на уловки телефонных мошенников в России попадаются пенсионеры и очень занятые молодые люди.

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