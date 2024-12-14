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12:20, 14 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно возможное наказание для избивших девочку школьниц в Котельниках

РИА Новости: школьницам, избившим девочку в Котельниках, грозит до семи лет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Школьницам, избившим девочку в Котельниках, грозит до семи лет колонии. О возможном наказании стало известно из публикации РИА Новости.

По информации агентства, статья, по которой возбудили дело после избиения, может подразумевать наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы, и последнее — наиболее вероятный вариант развития событий для фигуранток скандала, так как им уже исполнилось по 14 лет.

«Есть вероятность, что в скором времени группа девочек-подростков предстанет перед судом», — сообщает агентство.

В начале декабря в подмосковных Котельниках семь школьниц избили девочку в туалете и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как ученицы по очереди наносили удары своей жертве по лицу, оскорбляли ее и таскали за волосы. Известно, что школьницы состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, некоторые из них давно — около трех лет. Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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