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11:53, 13 декабря 2024Россия

Появились подробности об избивших сверстницу до потери сознания российских школьницах

Мать избитой в Котельниках школьницы: нападавшие терроризировали других детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Появились подробности об избивших сверстницу до потери сознания российских школьницах. Мать пострадавшей девочки рассказала РЕН ТВ, что нападавшие часто терроризировали и других детей.

В начале декабря в подмосковных Котельниках семь школьниц избили девочку в туалете и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как ученицы по очереди наносили удары своей жертве по лицу, оскорбляли ее и таскали за волосы.

«Это у них было хобби, в их стиле: подлавливать ребят, лупить, избивать, раздевать на улице, ставить на колени, чтобы они просили прощения или просили их избить», — заявила россиянка.

С ее слов, школьницы состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН), некоторые из них давно — около трех лет.

Женщина заявила, что директор и учителя школы якобы были в курсе происходящего, потому что девочки сами выложили видео в общие чаты образовательного учреждения, но посты «быстро подчистили». По ее словам, выложенное короткое видео является «нарезкой», а само избиение длилось больше часа.

Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. «Не мы первые и не мы последние (...) Когда делали репосты [видео], то стали обращаться [в полицию] родители и других пострадавших детей», — заключила собеседница канала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о состоянии избитой школьницы. По его словам, у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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