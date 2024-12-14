Украинские власти отложили подписание с США одного важного соглашения

Киев отложил до инаугурации Трампа подписание соглашения о полезных ископаемых

Украинские власти отложили до инаугурации Дональда Трампа подписание с США соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников обеих стран.

По данным источников, Киев надеется заручиться поддержкой новых властей США в конфликте с Россией и потому решил, что соглашение должно стать достижением администрации Трампа. Издание отмечает, что запасы важнейших минералов на Украине оцениваются в 11,5 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что команда Трампа провела переговоры с представителями Киева о завершении конфликта. Отмечается, что новый американский лидер всерьез хочет добиться прекращения огня на Украине в свой первый день на посту.