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17:55, 14 декабря 2024Бывший СССР

Украинские власти отложили подписание с США одного важного соглашения

Киев отложил до инаугурации Трампа подписание соглашения о полезных ископаемых
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mishainik / Shutterstock / Fotodom  

Украинские власти отложили до инаугурации Дональда Трампа подписание с США соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников обеих стран.

По данным источников, Киев надеется заручиться поддержкой новых властей США в конфликте с Россией и потому решил, что соглашение должно стать достижением администрации Трампа. Издание отмечает, что запасы важнейших минералов на Украине оцениваются в 11,5 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что команда Трампа провела переговоры с представителями Киева о завершении конфликта. Отмечается, что новый американский лидер всерьез хочет добиться прекращения огня на Украине в свой первый день на посту.

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