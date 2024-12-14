В Британии заявили о выгоде Зеленского от продолжения конфликта на Украине

Британский экс-дипломат Прауд заявил, что Зеленскому выгодно продолжать конфликт

Владимиру Зеленскому выгодно продолжение военного конфликта на Украине. Об этом заявил британский экс-дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

Прауд отметил, что во время визитов Зеленского в Европу и США тому выделяют финансирование, а также встречают как героя и приветствуют аплодисментами, и это делает для него невыгодным завершение боевых действий.

«В чем преимущество окончания боевых действий? Если он (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») продолжит, то будет получать больше денег, и ему не придется участвовать в выборах», — подчеркнул экс-дипломат.

Ранее на Западе заявили о желании Зеленского «выжать еще немного денег» из конфликта с Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз. Также западный журналист, говоря об отказе Зеленского от идеи перемирия, назвал Вооруженные силы Украины «измученной армией».