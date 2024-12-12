На Западе заявили о желании Зеленского «выжать еще немного денег» из конфликта с Россией

Журналист Боуз: Зеленский хочет еще немного заработать на конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи заключать перемирие с Россией на Рождество, потому что хочет еще немного заработать на военном конфликте. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Возможно, он думает, что сможет выжать еще немного денег из военного конфликта, прежде чем он закончится. Вместе с его диктатурой», — порассуждал Боуз о желании Зеленского.

Также западный журналист, говоря об отказе Зеленского от идеи перемирия, назвал Вооруженные силы Украины «измученной армией».

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленский не имеет права представлять народ страны. Она добавила, что, несмотря на позицию украинского лидера, украинцы хотят мира.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил Зеленскому установить перемирие и организовать обмен пленными с Россией на Рождество. Однако, по словам европейского политика, президент Украины однозначно отверг эту инициативу.