На Украине заявили об отсутствии права Зеленского представлять народ страны

Журналистка Панченко: Зеленский не имеет права представлять украинский народ

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не должен представлять народ страны. Об отсутствии таких полномочий у главы государства она написала на странице в соцсети X.

Журналистка прокомментировала отказ украинского лидера от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заключить перемирие с Россией и обменяться пленными во время Рождества.

«Он не имеет права представлять народ Украины. Мы хотим мира! Спасем Украину от Зеленского!» — написала Панченко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк счел бессмысленным предложение Орбана. По его словам, выдвинув эту инициативу, Орбан получил собственную выгоду в информационном пространстве.

До этого Орбан рассказал, что Зеленский отверг его предложение заключить перемирие с Россией на Рождество. Он подчеркнул, что ответ главы государства был однозначным.