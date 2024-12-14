В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным в МВД по Москве, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Движение частично перекрыто.

Ранее в Красноярске девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, но во время движения вылетели на встречную полосу. В результате одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, другую спасти не удалось.

11 декабря стало известно о ЧП на трассе Р-254 в Новосибирской области. Заполненный пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. После столкновение транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.