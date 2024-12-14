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08:59, 14 декабря 2024Россия

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным в МВД по Москве, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Движение частично перекрыто.

Ранее в Красноярске девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, но во время движения вылетели на встречную полосу. В результате одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, другую спасти не удалось.

11 декабря стало известно о ЧП на трассе Р-254 в Новосибирской области. Заполненный пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. После столкновение транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

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