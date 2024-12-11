Заполненный пассажирский автобус столкнулся с большегрузом на российской трассе

На трассе под Новосибирском пассажирский автобус столкнулся с большегрузом

На трассе Р-254 под Новосибирском заполненный пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После столкновения автобус №289 съехал в кювет и перевернулся.

В салоне транспортного средства находились 45 человек. По предварительным данным, пострадали водитель и двое пассажиров, медики уже оказывают им помощь. Информации о причинах ДТП на данный момент нет.

Ранее в Хорошевском районе Москвы произошла авария — там столкнулись автобус и 16 автомобилей. Никто, предварительно, не пострадал. Из-за ДТП на дублере Ленинградского шоссе движение оказалось парализовано.