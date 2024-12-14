В Москве простились с Раисой Максимовой

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с Раисой Максимовой

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

На церемонии зачитали соболезнования, которые выразил в связи с утратой президент России Владимир Путин. Глава государства отметил самобытное дарование актрисы и заявил, что любовь и вечная память останутся в сердцах близких и поклонников Максимовой.

Артистки не стало 11 декабря. 94-летняя Максимова страдала от пневмонии и проблем сердцем. В день, когда она ушла из жизни, близкие несколько раз вызывали скорую и пытались ей помочь. Незадолго до этого она находилась в больнице и была выписана 29 ноября.