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16:30, 14 декабря 2024Культура

В Москве простились с Раисой Максимовой

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с Раисой Максимовой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

На церемонии зачитали соболезнования, которые выразил в связи с утратой президент России Владимир Путин. Глава государства отметил самобытное дарование актрисы и заявил, что любовь и вечная память останутся в сердцах близких и поклонников Максимовой.

Артистки не стало 11 декабря. 94-летняя Максимова страдала от пневмонии и проблем сердцем. В день, когда она ушла из жизни, близкие несколько раз вызывали скорую и пытались ей помочь. Незадолго до этого она находилась в больнице и была выписана 29 ноября.

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