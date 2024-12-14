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07:24, 14 декабря 2024Россия

В Орловской области локализовали возгорание топлива после атаки дрона ВСУ

Клычков: возгорание топлива после атаки дронов в Орловской области локализовали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Возгорание на поврежденном объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после атаки украинских дронов локализовано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий», — рассказал он. По словам главы региона, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Он уточнил, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Орловской областью.

Клычков также напомнил жителям о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с мест происшествий.

В ночь на субботу, 14 декабря, жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Как писал Shot, до этого в одном из районов был слышен характерный звук пролёта беспилотников.

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