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01:04, 14 декабря 2024Россия

В российском городе раздались мощные взрывы

Жители Орла сообщили о мощных взрывах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Об этом пишет интернет-издание Baza в Telegram-канале.

Официальной информации пока не поступило.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Владимирскую область, расстояние от которой до Москвы составляет около 220 километров, утром в пятницу, 13 декабря. Тогда силы ПВО сбили четыре дрона над регионом.

В ночь на 13 декабря, по данным Минобороны, пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один над Липецкой областью.

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