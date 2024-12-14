В российском городе раздались мощные взрывы

Жители Орла сообщили о мощных взрывах

Жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Об этом пишет интернет-издание Baza в Telegram-канале.

Официальной информации пока не поступило.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Владимирскую область, расстояние от которой до Москвы составляет около 220 километров, утром в пятницу, 13 декабря. Тогда силы ПВО сбили четыре дрона над регионом.

В ночь на 13 декабря, по данным Минобороны, пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один над Липецкой областью.