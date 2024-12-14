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14:15, 14 декабря 2024Россия

В Подмосковье произошла массовая авария. Из-за ДТП временно перекрыли трассу М-4 «Дон». Что об этом известно?

Массовая авария остановила движение на трассе М-4 в Домодедово
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Домодедово в субботу, 14 декабря, произошла массовая авария — столкнулись более десятка транспортных средств. По словам очевидцев, в дорожно-транспортное происшествие попали как легковые автомобили, так и фуры, грузовики и даже автобус.

На появившихся в сети кадрах, видно, как автомобиль синего цвета зажало между автобусом и иномаркой. У других транспортных средств также заметны серьезные повреждения.

Корреспондент телеканала РЕН ТВ, побывавший на месте происшествия, сообщил, что в попавшем в ДТП автобусе в момент аварии находились 26 пассажиров. По его словам, они ожидают другой транспорт на заправке, которая находится недалеко от места аварии.

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В МВД сообщили о 6 авариях на одном участке дороги

По информации главного управления МВД России по Московской области, опубликованной в Telegram-канале ведомства, автомобили столкнулись в субботу около в 09:35 с 33-й по 36-й километр трассы М-4 «Дон».

По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло 6 аварий с участием 13 автомобилей

пресс-служба главного управления МВД России по Московской области

Уточняется, что в ДТП, несмотря на столкновение большого количества машин, никто не пострадал. «В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в главке.

Авария парализовала движение по участку федеральной трассы

В результате аварии движение транспорта в сторону Москвы оказалось временно ограничено. Водителям предложили объезжать участок с затрудненным движением по Каширскому шоссе. Очевидцы отмечают, что на месте происшествия образовалась пробка.

«Пробка большая и будет увеличиваться, движение заблокировано. Аварий много. Автобус поперек дороги развернуло, несколько большегрузов», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» один из очевидцев.

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Очевидцы назвали возможные причины массовой аварии

Гололед мог стать причиной столкновения машин в подмосковном Домодедово. Об этом заявили некоторые очевидцы и участники произошедшего, передает «Газета.Ru». Так, очевидец ДТП Станислав отметил, что дорога на этом участке трассы была очень скользкая. В результате, по его мнению, один из водителей не смог остановить машину — у автомобиля пробило газовые баллоны.

Все оттормаживались, но впереди меня машина ехала, она ударилась. Когда мы все вышли, из нее раздавалось шипение — пробило газовые баллоны, был острый запах газа. Я сел в машину и быстро уехал оттуда

Станиславочевидец

«Причина аварий, скорее всего, — погодные условия, гололед. А также неправильно выбранные скорость и дистанция», — заявил в беседе с изданием другой очевидец ДТП Ильдар.

Позже корреспондент РЕН ТВ сообщил, что движение машин по этому участку дороги было возобновлено. Однако водителям, выбравшим этот маршрут, все равно придется немного постоять в пробке.

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