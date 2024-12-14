В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД республики

Президент Узбекистана ввел должность представителя МВД в посольстве в РФ

В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД страны. Об этом следует из указа президента Шавката Мирзиёева «о повышении эффективности деятельности посольства».

Целью называется содействие защите прав граждан Узбекистана и более тесное сотрудничество с правоохранительными органами РФ. Так, планируется, что представитель МВД усилит сотрудничество по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми. Указано, что назначать представителя МВД Узбекистана будет министр иностранных дел по представлению министра внутренних дел и по согласованию с президентом республики.

В России, по данным МВД на сентябрь текущего года, находились 6,2 млн людей с иностранным гражданством. Больше всего — граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии.

Накануне Шавкат Мирзиеёв на совещании по анализу проделанной работы в сфере социальной защиты и приоритетным задачам на 2025 год выдвинул новые инициативы по социальной поддержке населения. Как подчеркивается, в 2025 году необходимо вывести 1,2 миллиона человек из бедности, решив вопросы образования, здравоохранения.

11 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию на Украине. Кроме того, главы государств затронули вопросы развития отношений Москвы и Ташкента.