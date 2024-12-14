В России ответили на обвинение НАТО в адрес Москвы в ведении войны против альянса

Сенатор Карасин назвал эмоциями обвинение НАТО в ведении РФ войны против альянса

Обвинение генерального секретаря НАТО Марка Рютте в том, что Москва якобы ведет войну против Североатлантического альянса, эмоционально, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова политика.

«Мне кажется, новый генсекретарь НАТО явно перебирает в эмоциях. И не только в эмоциях, но и в провокационности собственных заявлений, потому что он теперь не просто рядовой прохожий на улице, а человек, к которому прислушиваются правительства государств-членов НАТО. Если он хочет объявить войну России, надо заявлять об этом более прямо, не обвиняя нас, а говоря о собственных намерениях. Выглядит это все довольно вызывающе, я бы даже сказал безобразно. Ему надо принимать уроки словесности и умения вести себя в публичных выступлениях», — сказал сенатор.

Как заявил генсек НАТО Марк Рютте на выступлении перед экспертами по безопасности в Брюсселе, Россия ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. Он обвинил страну в причастности к кибератакам, взломам и саботажу на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательству в выборы.

Также он добавил, что необходимо изменить подход и перейти к «военному мышлению», чтобы быть готовыми к возможным атакам, например, удары беспилотников по территории Европы.