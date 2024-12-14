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02:54, 14 декабря 2024Экономика

В США заявили о намерении продолжить попытки ограничить доходы РФ от продажи нефти

Минфин: США продолжат попытки ограничить доходы России от продажи нефти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти страны продолжат попытки ограничить доходы России от продажи нефти. Ее слова приводит Reuters.

Глава американского Минфина не уточнила, как именно планируется это сделать.

Ранее стало известно, что, по итогам ноября, доходы российских компаний от продажи нефти сократились на 1,1 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда.

13 декабря президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер в связи с установленной недружественными странами предельной ценой на нефть и нефтепродукты из России.

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