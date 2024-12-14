В ВСУ назвали причину краха на одном из направлений

Украинские военные обвинили командование в критической ситуации в Курахово

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назвали причину краха на одном из направлений. В критической ситуации в Курахово украинские военные обвинили командование, передает РИА Новости.

Как заявил лейтенант ВСУ изданию «Страна.ua», к потерям украинской армии приводят неоднозначные приказы командования. Военный также обвинил руководство во лжи в докладах.

«Все очень просто: эта вся беда благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию некоторых (...) выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля и возможности обжалования решения командира, благодаря тому, что нет механизма наказания за такие преступления», — обозначил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали ВСУ в южной части города Курахово Донецкой народной республики. Британская газета Financial Times позднее в своем материале связала смену командующего ВСУ в Донбассе с продвижением России.