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12:36, 15 декабря 2024Силовые структуры

Бывшее руководство WorldSkills Russia обвинили в хищении более 130 миллионов рублей

Бывшее руководство WorldSkills Russia похитило более 130 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов

Генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов. Фото: Московские суды общей юрисдикции

Бывшее руководство АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) обвинили в хищении десятков миллионов рублей бюджетных средств. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«В мае текущего года Министерством [внутренних дел] во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей», — заявил собеседник информационного агентства.

Отмечается, что похищенная сумма была выделена в рамках национального проекта «Демография».

О задержании генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве сообщалось в июне.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.

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