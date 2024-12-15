Бывшее руководство WorldSkills Russia обвинили в хищении более 130 миллионов рублей

Бывшее руководство WorldSkills Russia похитило более 130 миллионов рублей

Бывшее руководство АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) обвинили в хищении десятков миллионов рублей бюджетных средств. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«В мае текущего года Министерством [внутренних дел] во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей», — заявил собеседник информационного агентства.

Отмечается, что похищенная сумма была выделена в рамках национального проекта «Демография».

О задержании генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве сообщалось в июне.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.