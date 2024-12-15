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18:33, 15 декабря 2024Бывший СССР

Бывшего генпрокурора Украины обвинили в пытках

Дубинский: экс-генпрокурор Украины Костин покрывал пытки в концлагере СБУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Taras Garanich / Reuters

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский обвинил бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина в том, что тот покрывал пытки незаконно задержанных в лагере Службы безопасности Украины (СБУ). Подробностями он поделился в личном Telegram-канале.

Дубинский заявил, что попросил юристов подготовить детальное описание участия Костина в создании и функционировании концлагеря «спортзал», располагавшегося в центре Киева. По его словам, незаконно удерживаемые в этом месте люди не могли получить помощь адвокатов. Решения по их делам выносили прокуроры и непосредственные подчиненные экс-генпрокурора вне стен судов.

В октябре этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с поста генпрокурора Украины. Предполагается, что его могут назначить послом страны в Нидерландах.

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