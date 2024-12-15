Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 15 декабря 2024Мир

Китай возобновит пассажирские поезда в Россию после перерыва

Китай возобновляет пассажирские поезда в РФ после отмены с 2020 года из-за COVID
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПандемия в России

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Пассажирские поезда между РФ и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря, после отмены с 2020 года из-за COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Как отметили в компании, с 15 декабря начнет действовать новый график движения составов на 2024-2027 годы. «С этой же даты возобновляется курсирование международного поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что отправление поезда из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), прибытие в Гродеково – в 13:30 (время местное). В обратном направлении поезд тронется в 17:43 (время местное), прибудет – в 17:14 (время местное). В пути пассажиры проведут 1 час 30-31 минуту.

Отмечается, что в поезде только вагоны с местами для сидения.

Ранее стало известно, что из России снова запустят поезда в Китай и Северную Корею впервые после пандемии коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

      Россиян предупредили о подорожании оформления одного важного документа с 1 января

      Доклад Минобороны Франции о производстве беспилотников в Турции вызвал напряженность

      Лидеры арабских стран испугались волнений из-за смещения Асада в Сирии

      Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

      На Украине отвергли возможность вести переговоры с Россией с позиции силы

      Китай возобновит пассажирские поезда в Россию после перерыва

      Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

      Подготовленная Францией бригада ВСУ cбежала с передовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше