Китай возобновит пассажирские поезда в Россию после перерыва

Китай возобновляет пассажирские поезда в РФ после отмены с 2020 года из-за COVID

Пассажирские поезда между РФ и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря, после отмены с 2020 года из-за COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Как отметили в компании, с 15 декабря начнет действовать новый график движения составов на 2024-2027 годы. «С этой же даты возобновляется курсирование международного поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что отправление поезда из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), прибытие в Гродеково – в 13:30 (время местное). В обратном направлении поезд тронется в 17:43 (время местное), прибудет – в 17:14 (время местное). В пути пассажиры проведут 1 час 30-31 минуту.

Отмечается, что в поезде только вагоны с местами для сидения.

Ранее стало известно, что из России снова запустят поезда в Китай и Северную Корею впервые после пандемии коронавируса.