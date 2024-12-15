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10:50, 15 декабря 2024Наука и техника

В Турции заявили о найденной предполагаемой могиле Николая Чудотворца

В турецком Демре нашли предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: WaitForLight / Shutterstock / Fotodom  

Мощи святого Николая Чудотворца на самом деле могут находиться в турецком городе Демре, а вовсе не в Италии, как гласит общепринятая версия. Об этом сообщает РИА Новости.

Работы в Демре начались еще в 1989 году, но лишь два года назад специалисты из Университета Мустафы Кемаля обнаружили в небольшой пристройке, вплотную прилегающей к храму святителя Николая, внушительных размеров нишу с захоронением. Вкупе с тем, что погребальная камера находится в нескольких метрах от древней церкви, появилась мысль, что это и есть могила Николая Чудотворца.

«Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», — рассказала руководитель раскопок, доцент Университета Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик.

Веса версии археологов добавляет тот факт, что на месте современного Демре некогда стоял другой город — Миры Ликийские. Именно здесь в IV столетии и служил епископом святой. В 343 году он был похоронен в местной церкви, которая была перестроена после страшного землетрясения 529 года по приказу императора Юстиниана.

После вторжения воинственных турков-сельджуков, опустошавших и осквернявших бесценные христианские святыни, купцы из итальянского города Бари снарядили специальную экспедицию, которая в 1087 году под покровом ночи вывезла большую часть мощей святого и доставила их на корабле на Апеннинский полуостров. Позднее венецианцы завершили дело, и теперь считается, что около 85 процентов останков святого покоятся в Бари и еще десять — в Венеции.

Только вот по мнению ученых, тысячу лет назад барийцы забрали не те кости. Турецкие специалисты сделали ДНК-тест, но не обнародовали результаты, поскольку требовался более точный анализ.

С этим связана еще одна любопытная подробность: войдя в церковь, купцы обыскали гробницу святителя, но ничего там не нашли. Тогда они допросили местных монахов, которые сознались, что в храме есть мощи еще одного святого — дяди Николая Чудотворца. Именно его останки и могли увезти. Позднее, правда, историки стали уверять, что никакого дяди у святителя не было, а речь шла о его тезке — святом Николае Пинарском, проповедовавшем в том же регионе столетием позже.

Ранее «Лента.ру» выяснила, какие дни, связанные с Николаем Чудотворцем, вспоминают верующие, почему святой ассоциируется с Дедом Морозом и какие чудеса, согласно преданиям, Николай Чудотворец творил для путешественников и нуждающихся.

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