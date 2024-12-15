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06:13, 15 декабря 2024Мир

В Германии возмутились сохранности освобожденных Россией городов Донбасса

Журналист Репке возмутился сохранности освобожденных ВС России городов Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) недостаточно «обороняют» города в Донбассе, что позволяет ВС России занимать их в нетронутом состоянии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Он возмутился сохранности освобожденных Вооруженными силами (ВС) РФ городов Донбасса. «Почему русские занимают города в Донбассе почти нетронутыми?» — подчеркнул он. По его словам, правительство Украины решило просто сдать города Донбасса и отступить.

По мнению журналиста, «кто-то в Киеве решил не гробить слишком много людей в Донбассе (но не в Харькове)».

Ранее российская армия взяла под контроль село Заря в Донецкой народной республике (ДНР).

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