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02:07, 15 декабря 2024Мир

Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии, об этом пишет Axios со ссылкой на чиновников в Израиле.

По данным издания, Бар, Хусни, старшие офицеры армий двух стран обсудили ситуацию в Сирии, а также взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство.

Журналисты добавили, что стороны также обсудили якобы поставки оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан.

Ранее власти Израиля начали готовиться к ударам по ядерным объектам Ирана.

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