Кадыров прокомментировал приостановку поставок пшеницы из России в Сирию

Кадыров назвал слухи о приостановке поставок пшеницы из РФ в Сирию ложью

Слухи о приостановке поставок российской пшеницы в Сирию являются ложью. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это неправда. Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как Глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Россию и Сирию связывают более 80 лет взаимных отношений в разных сферах. Он также призвал «братский народ» Сирии не слушать исходящие от врагов слухи, напомнив о том, что РФ восстановила мечеть Халида ибн аль-Валида в Хомсе на средства фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии признаков вывода российских войск из Сирии. «Они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу», — отметил он.