Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:46, 15 декабря 2024Бывший СССР

На Украине отвергли возможность вести переговоры с Россией с позиции силы

Депутат Рады Дубинский: Украина не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отверг возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский сможет улучшить положение Киева таким образом, чтобы в будущем вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Высочайший завхоз современности продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого "в сильном положении"», — написал политик.

По его словам, учитывая динамику последних полутора лет, не стоит ожидать такого развития событий. Дубинский добавил, что договоренностей о завершении конфликта на Украине можно достичь лишь «после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть».

Ранее издание The New York Times обратило внимание на то, что Зеленский сменил риторику после победы Дональда Трампа на выборах в США и теперь отчаянно пытается заполучить его поддержку на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потери позиций на востоке страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

      Россиян предупредили о подорожании оформления одного важного документа с 1 января

      Доклад Минобороны Франции о производстве беспилотников в Турции вызвал напряженность

      Лидеры арабских стран испугались волнений из-за смещения Асада в Сирии

      Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

      На Украине отвергли возможность вести переговоры с Россией с позиции силы

      Китай возобновит пассажирские поезда в Россию после перерыва

      Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

      Подготовленная Францией бригада ВСУ cбежала с передовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше