Депутат Рады Дубинский: Украина не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отверг возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский сможет улучшить положение Киева таким образом, чтобы в будущем вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Высочайший завхоз современности продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого "в сильном положении"», — написал политик.

По его словам, учитывая динамику последних полутора лет, не стоит ожидать такого развития событий. Дубинский добавил, что договоренностей о завершении конфликта на Украине можно достичь лишь «после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть».

Ранее издание The New York Times обратило внимание на то, что Зеленский сменил риторику после победы Дональда Трампа на выборах в США и теперь отчаянно пытается заполучить его поддержку на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потери позиций на востоке страны.