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15:56, 15 декабря 2024Мир

Назначенный премьер Франции угрожал лишить фракцию Макрона поддержки в парламенте

TD: Байру пригрозил Макрону лишить его поддержки в случае неназначения на пост
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру угрожал лишить фракцию действующего главы страны Эммануэля Макрона поддержки в парламенте, если бы политик не назначил его на текущую должность. Об этом сообщает издание Tribune Dimanche.

По словам Байру, он так и не получил бы свой пост, «если бы ситуация не была безнадежной».

Французский премьер уточнил, что изначально Макрон намеревался отдать его должность 38-летнему главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню. В итоге Байру пришлось надавить на президента, подчеркнув, что в случае назначения Лекорню фракция Макрона лишится поддержки блока центристов.

«Если это не буду я, это будет без меня», — резюмировал французский политик.

Ранее лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано потребовала отставки Макрона. Свое заявление политик объяснила недавним назначением французским лидером нового премьер-министра страны Франсуа Байру.

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