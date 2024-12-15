Назначенный премьер Франции угрожал лишить фракцию Макрона поддержки в парламенте

TD: Байру пригрозил Макрону лишить его поддержки в случае неназначения на пост

Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру угрожал лишить фракцию действующего главы страны Эммануэля Макрона поддержки в парламенте, если бы политик не назначил его на текущую должность. Об этом сообщает издание Tribune Dimanche.

По словам Байру, он так и не получил бы свой пост, «если бы ситуация не была безнадежной».

Французский премьер уточнил, что изначально Макрон намеревался отдать его должность 38-летнему главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню. В итоге Байру пришлось надавить на президента, подчеркнув, что в случае назначения Лекорню фракция Макрона лишится поддержки блока центристов.

«Если это не буду я, это будет без меня», — резюмировал французский политик.

Ранее лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано потребовала отставки Макрона. Свое заявление политик объяснила недавним назначением французским лидером нового премьер-министра страны Франсуа Байру.