NYT назвала ставший источником вдохновения для Си Цзиньпина русский роман

NYT: Си Цзиньпин вдохновился романом Николая Чернышевского «Что делать?»

Аналитики Garnaut Global Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж назвали ставший источником вдохновения для председателя Китая Си Цзиньпина русский роман в колонке для газеты The New York Times (NYT).

Отмечается, что политика впечатлило произведение Николая Чернышевского «Что делать?», которое он прочел в подростковом возрасте. Особенное внимание китайский лидер уделил герою Рахметову, аскетичному образу жизни которого затем пытался следовать. В том числе он пробовал спать без матраса и принимать холодный душ.

Известно, что Си Цзиньпин упомянул данную книгу во время выступления на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года. «Русский писатель Чернышевский в романе «Что делать?» делает героя человеком с исключительно твердой волей и решительностью в достижении своих целей. Вот сила духа таковая сегодня нам очень нужна», — приводит его слова CGTN.

В октябре сообщалось, что Россия заинтересована в съемках кинофильмов совместно с Китаем.