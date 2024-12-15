Под Москвой мужчина проломил возлюбленной голову гантелью

Shot: житель Подмосковья проломил возлюбленной голову гантелью из-за измены

В подмосковном городе Серпухов мужчина проломил возлюбленной голову гантелью из-за измены. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, 46-летний россиянин разозлился на 36-летнюю половину, заподозрив ее в неверности. Он стал наносить женщине хаотичные удары. В какой-то момент мужчина опомнился и заметил, что любимая не дышит.

Он вызвал экстренные службы и позвонил 22-летнему сыну подруги. Житель Подмосковья предлагал предоставить доказательства того, что женщина вела двойную жизнь. До приезда полиции и сотрудников скорой он пытался нанести себе увечья.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого. Женщину удалось спасти. Ее супруга задержали, он раскаялся в содеянном.