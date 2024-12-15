Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 15 декабря 2024Россия

Под Москвой мужчина проломил возлюбленной голову гантелью

Shot: житель Подмосковья проломил возлюбленной голову гантелью из-за измены
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: lya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В подмосковном городе Серпухов мужчина проломил возлюбленной голову гантелью из-за измены. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, 46-летний россиянин разозлился на 36-летнюю половину, заподозрив ее в неверности. Он стал наносить женщине хаотичные удары. В какой-то момент мужчина опомнился и заметил, что любимая не дышит.

Он вызвал экстренные службы и позвонил 22-летнему сыну подруги. Житель Подмосковья предлагал предоставить доказательства того, что женщина вела двойную жизнь. До приезда полиции и сотрудников скорой он пытался нанести себе увечья.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого. Женщину удалось спасти. Ее супруга задержали, он раскаялся в содеянном.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России. Она сравнила такой сценарий событий с самоубийством

      Приморский геодезист выжил после нападения медведя

      В Москве зафиксировали январские сугробы высотой до 26 сантиметров

      Захарова раскритиковала слова посла ФРГ в России о мире на Украине

      Под Москвой мужчина проломил возлюбленной голову гантелью

      Полковник объяснил значимость взятия Курахово

      Захарова заявила о наказании для виновных в гибели российских журналистов

      Джонни Депп захотел открыть ювелирный магазин в Москве

      Уволенный министр экономики ФРГ назвал причину распада «Светофора»

      Мигрант изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы-россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше