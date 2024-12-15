Полковник объяснил значимость взятия Курахово

Полковник Кошкин: взятие Курахово позволит приблизиться к границе ДНР

Взятие российскими силами под контроль города Курахово позволит приблизиться к границе Донецкой Народной Республики (ДНР), считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значимость перехода под контроль Москвы этого населенного пункта.

«Он имеет важное оперативное значение. Конечно же, это один из важных населенных пунктов на юго-западе Донбасса. После того, как был освобожден Угледар, это позволяет выйти на Курахово, а Курахово — это уже граница ДНР, мы же на границе сейчас в общем ведем бои. Я думаю, это главное, что Курахово — это некий символ того, что мы вышли к административной границе ДНР», — сказал он.

Город находится примерно в 10-15 километрах от административной границы региона. Бои за него идут с осени 2024 года. До начала боевых действий в Курахово проживало около 19 тысяч человек.

Как рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины несут критические потери в районе Курахово. «Мы не можем защищать такие невыгодные позиции при условии превосходства врага в численности и боеприпасах», — отметил он. По его словам, ситуация остается крайне сложной уже около месяца, единственный путь снабжения постоянно обстреливается.