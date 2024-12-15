Попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт

Попавшего в плен в Курской области «человека дождя» Игнатенко сняли на видео

Попавший в плен боец ВСУ с психическим расстройством, которого российские морпехи сравнили с «человеком дождя» из одноименного фильма, рассказал об отправке на фронт и обратился к родным. Его историю сняли на видео. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Украина пропадает без вести».

На кадрах у пленного блуждающий взгляд, он запинается и часто говорит невнятно. Он с детства страдает психическим заболеванием и находится на попечении родных, однако его все равно вызвали в ТЦК. Мужчина рассказал, что его болезнь не позволяет воевать и брать оружие в руки, но его все равно признали годным.

В 95-й бригаде Игнатенко предупредил командира о том, что болен, однако тот не отреагировал. «У меня есть брать и сестра, хочу обратиться к ним, чтобы они помогли забрать меня», — сказал попавший в плен украинец.

49-летнего душевнобольного бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен в Курской области российские морпехи. По словам военнослужащего, когда он увидел Игнатенко в блиндаже, то сразу вспомнил фильм «Человек дождя». Мужчина сидел на ящике без оружия и бронежилета, разминал руками землю, покачивался вперед-назад и шепотом повторял одну фразу: «Я не хочу воевать».

