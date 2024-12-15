Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:50, 15 декабря 2024Бывший СССР

Попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт

Попавшего в плен в Курской области «человека дождя» Игнатенко сняли на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Попавший в плен боец ВСУ с психическим расстройством, которого российские морпехи сравнили с «человеком дождя» из одноименного фильма, рассказал об отправке на фронт и обратился к родным. Его историю сняли на видео. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Украина пропадает без вести».

На кадрах у пленного блуждающий взгляд, он запинается и часто говорит невнятно. Он с детства страдает психическим заболеванием и находится на попечении родных, однако его все равно вызвали в ТЦК. Мужчина рассказал, что его болезнь не позволяет воевать и брать оружие в руки, но его все равно признали годным.

В 95-й бригаде Игнатенко предупредил командира о том, что болен, однако тот не отреагировал. «У меня есть брать и сестра, хочу обратиться к ним, чтобы они помогли забрать меня», — сказал попавший в плен украинец.

49-летнего душевнобольного бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен в Курской области российские морпехи. По словам военнослужащего, когда он увидел Игнатенко в блиндаже, то сразу вспомнил фильм «Человек дождя». Мужчина сидел на ящике без оружия и бронежилета, разминал руками землю, покачивался вперед-назад и шепотом повторял одну фразу: «Я не хочу воевать».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      На Западе обратили внимание на смену риторики Зеленского после победы Трампа на выборах

      Миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска

      В Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО

      Американский телеканал выплатит Трампу 15 миллионов долларов

      Попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт

      Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      Экс-генсек ОДКБ рассказал о пагубном влиянии Запада на Украину

      В Госдуме назвали Грузию примером для Украины

      Житель российского села получил ранения после атаки дрона ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше