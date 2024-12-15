Последствия переворачивавшего машины шторма в Сан-Франциско попали на видео

Опубликованы кадры ломавшего пальмы и переворачивавшего машины шторма в США

В Сан-Франциско шторм перевернул автомобили, ломал пальмы и перебил линии электропередач. Кадры с места событий публикует CNN.

Как отмечает телеканал, центр этого калифорнийского города впервые в истории был включен в предупреждение о торнадо. Его угроза сохранялась, но во второй половине дня лишь разразились более сильные штормы.

Торнадо метеорологи зафиксировали в итоге примерно в сотне километров южнее Сан-Франциско. В самом городе порывы ветра достигали примерно 130 километров в час, что и привело к указанным последствиям. Власти уже подтвердили, что угроза торнадо исчезла после того, как ураган переместился к северо-востоку от его центра. О пострадавших при этом не сообщается.

В октябре обрушившийся на США ураган «Милтон» свой главный удар нанес по Флориде. Из-за сильного ветра несколько миллионов человек остались без электричества, по штату прошли десятки торнадо, разрушившие более сотни домов.