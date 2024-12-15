Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 15 декабря 2024Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после крушения танкеров в Керченском проливе

Прокуратура начала проверку после крушения двух танкеров в Керченском проливе
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: gazeta.ru

По поручению Южной транспортной прокуратурой начата проверка после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Новороссийская транспортная прокуратура приступила к выявлению нарушений в сфере безопасности мореплавания по факту потерпевших бедствие танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в заявлении. Также известно, что в настоящее время осуществляется спасательная операция.

Ранее сообщалось, что из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов. По данным Росморречфлота, авария произошла из-за шторма. На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек, 10 моряков уже спасены, 13 до сих пор находятся в море, еще четверых, которые находились в трюме, не могут найти. На помощь экипажам были направлены вертолет Ми-8 МЧС России и буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?

      Патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал им поделиться

      Один моряк погиб в результате крушения танкеров в Керченском проливе

      Группа украинских военных воспользовалась российской листовкой для сдачи в плен

      Очевидец рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

      Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

      Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

      Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

      Стало известно о 13 спасенных моряках с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров

      В Лондоне из-за стрельбы погибла женщина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше