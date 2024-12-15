Прокуратура начала проверку после крушения танкеров в Керченском проливе

Прокуратура начала проверку после крушения двух танкеров в Керченском проливе

По поручению Южной транспортной прокуратурой начата проверка после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Новороссийская транспортная прокуратура приступила к выявлению нарушений в сфере безопасности мореплавания по факту потерпевших бедствие танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в заявлении. Также известно, что в настоящее время осуществляется спасательная операция.

Ранее сообщалось, что из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов. По данным Росморречфлота, авария произошла из-за шторма. На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек, 10 моряков уже спасены, 13 до сих пор находятся в море, еще четверых, которые находились в трюме, не могут найти. На помощь экипажам были направлены вертолет Ми-8 МЧС России и буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.