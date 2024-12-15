В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов

В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты

В Керченском проливе из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщает РИА Новости.

По данным Росморречфлота, авария произошла из-за шторма. На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. Как уточняет Telegram-канала Mash,

10 моряков уже спасены, 13 до сих пор находятся в море, еще четверых, которые находились в трюме, не могут найти.

Им на помощь были направлены вертолет Ми-8 МЧС России и буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.