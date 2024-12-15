В Польше не поняли цель Зеленского в конфликте с Россией

Do Rzeczy: цель президента Зеленского в конфликте осталась неясной

Журналисты польской газеты Do Rzeczy заявили, что не могут понять, чего хочет президент Украины Владимир Зеленский в ходе конфликта с Россией. Об этом авторы заявили в рамках регулярного подкаста.

По словам редакторов медиа Павла Лисицки и Войцеха Цейровского, не имеет значения ситуация на фронте, если люди не знают, чего хочет их лидер. «Должна быть цель. Между тем совершенно непонятно, на что рассчитывает Зеленский», — заметил главный редактор Do Rzeczy Лисицки. По его словам, он не может понять, ради чего страна сейчас теряет миллионы людей.

Польские журналисты заявили, что народ собирается вокруг своего лидера, когда доверяет ему. Однако если непонятна конечная цель в российско-украинском конфликте, то и доверять такому президенту сложнее.

Журналист газеты Войцех Цейровский также обратил внимание, что на Украине обсуждают вопрос мобилизации граждан с 18 лет. По его мнению, снижая возрастные границы мобилизационного возраста, Зеленский теряет «экономическое и жизненное сердце украинской нации». «На мой взгляд, Зеленский получил приказ из Давоса или еще откуда-то обезлюдить страну всеми возможными способами», — подытожил Цейровский.

Ранее замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин назвал причины, по которым президент Украины Владимир Зеленский не хочет мобилизовать 18-летних украинцев. По мнению Жарихина, Зеленский боится, что не справится с протестами родителей молодых солдат.