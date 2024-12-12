Замглавы института стран СНГ Жарихин: Зеленский опасается бунта 40-летних женщин

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить мобилизацию 18-летних, так как опасается, что не справится с протестами их родителей. О страхе Зеленского перед бунтом 40-летних женщин рассказал замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин, передает РИА Новости.

«Например, матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными», — заявил он.

Эксперт также отметил, что Зеленский тянет с переговорами, так как пытается сохранить пространство для торга. По его словам, если он откажется от территориальных претензий, то ему будет нечего предложить в будущем. При этом Жарихин подчеркнул, что украинский лидер переоценивает свою значимость в переговорах и за него все решит Трамп.

Ранее бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский хочет сорвать мирные переговоры ударами вглубь России. По его словам, глава государства готов стать инициатором третьей мировой войны.