В Совфеде заявили о готовящейся политической провокации в Грузии

Пушков: Зурабишвили отказом уходить с поста готовит громкую провокацию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что Зурабишвили надеется дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, по сути, готовит громкую политическую провокацию.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал генсека НАТО Марка Рютте пропагандистом, так как тот пытается привить европейцам «военное мышление». По мнению Пушкова, цель Рютте — усиление альянса.