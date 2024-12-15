Раскрыто местоположение потерпевшего бедствие танкера «Волгонефть 239»

МЧС: танкер «Волгонефть 239» сел на мель в 80 метрах от порта Тамань

Пресс-служба МЧС России раскрыла местоположение поврежденного танкера «Волгонефть 239». В Telegram-канале ведомства сообщается, что дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.

Уточняется, что на борту находится экипаж из 14 человек. Моряки поддерживают связь со спасателями, планируется их эвакуация.

В субботу, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Предположительно, они перевозили суммарно более восьми тысяч тонн мазута. С севшего на мель «Волгонефть-212» эвакуировали 13 моряков, одного из них спасти не удалось. Потерпевших уже доставили в больницу в Анапе.