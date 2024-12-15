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12:46, 15 декабря 2024Россия

Разрубленный пополам волнами у берегов Керчи танкер попал на видео

Mash выложил видео с терпящим бедствие у берегов Керчи танкером «Волгонефть-212»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Волны разрубили напополам танкер с мазутом «Волгонефть-212» возле берегов Керчи. Видео с терпящим бедствие судном опубликовал Telegram-канал Mash.

По его данным, в результате происшествия танкер, построенный 55 лет назад, начал стремительно тонуть, а 13 членов экипажа оказались в море. Сейчас в акватории проходит спасательная операция. К месту крушения прибыл буксир. Он пытается поднять на свой борт моряков.

О ЧП стало известно в воскресенье, 15 декабря. Судно потерпело бедствие недалеко от Керченского пролива в восьми километрах от берега. Оно перевозило около 4,3 тысячи тонн мазута.

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