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02:38, 15 декабря 2024Россия

Россиян предупредили о подорожании оформления одного важного документа с 1 января

Профессор Финогенова: оформление выписки из ЕГРН подорожает с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила россиян о подорожании оформления одного важного документа. Речь идет о выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), передает агентство «Прайм».

С 1 января вступает в силу приказ Росреестра об установлении платы за предоставление сведений гражданам, согласно которому стоимость этих услуг вырастет.

Предоставление сведений из реестра, а также получение выписки на электронном или бумажном носителе вырастут вдвое. Речь идет о выписках об объекте недвижимости, основных характеристиках и правах собственности на объект, стоимость кадастрового плана, станут дороже выписки о зонах с особыми условиями использования территорий.

Финогенова уточнила, что расходы возрастут для физических и юридических лиц, также у тех, кто планирует получение разрешения на строительство, для чего необходима вписка из ЕГРН. Также подорожают услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости.

Профессор добавила, что для льготных категорий граждан, например, многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов предусмотрена скидка в размере 50 процентов.

Ранее депутаты Государственной думы одобрили поправку в российское законодательство, согласно которой три процента дохода от показа рекламы в интернете должно отчисляться в бюджет.

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